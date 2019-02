Wahlstedt

„Das war für mich keine Last“, resümiert Thea Sass, die auf 25 Jahre Dienst in der Kleiderkammer zurückblicken kann. „Ganz im Gegenteil: Wir haben von unseren Kunden ganz viel zurückbekommen.“ Einhellig geben die Damen aus der Kleiderkammer zu Protokoll, dass es auch der Zusammenhalt im diakonischen Team war, der ihnen die Freude an der Arbeit gab.

Neue Ehrenamtler stehen bereit

Nun aber steht ein neues Team in den Startlöchern; aus Altersgründen verabschieden sich die Frauen in den Ruhestand und wurden noch einmal mit einem Festgottesdienst in der Wahlstedter Christuskirche geehrt. „Bescheiden, leise und immer treu haben Sie Ihren Dienst ausgefüllt“, lobte Pastor Alf Kristoffersen den Einsatz der Ehrenamtlichen.

Arbeit als Notwenigkeit angesehen

„Ich habe diese Arbeit als Notwendigkeit angesehen“, stellt Karin Klokow nach 32 Jahren in der Kleiderkammer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Wahlstedt fest. Als dritte Geehrte fand sich Hilda Lüth zum Festgottesdienst ein. Anne-Dore Jürgensen, Marianne Behrmann und Ursula Henkel waren verhindert. Letztere wurde nach 32 Jahren Dienst vom Team und vom Pastor noch einmal als „gute Ansprechpartnerin für das Team auch dem Kirchenvorstand gegenüber“ erwähnt.

Im Arko-Keller fing alles an

Begonnen hat die Historie der Kleiderkammer im Jahre 1986 im Keller der Firma Arko. Doch schon nach kurzer Zeit erfolgte der Umzug auf das Gelände der Kirchengemeinde. „Damals waren es zum großen Teil Russlanddeutsche, die unsere Hilfe benötigten“, erinnert sich Karin Klokow. „Heute brauchen viele Flüchtlinge aus arabischen Kriegsgebieten unsere Kleiderkammer.“

Diese langjährige Freude am Ehrenamt wünschen die Frauen auch ihren Nachfolgerinnen, von denen sich schon einige bei Pastor Alf Kristoffersen unter 04554/92650 gemeldet haben und die noch weitere Unterstützung benötigen.