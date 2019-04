Kaltenkirchen

Der Chef ist mehr als zufrieden – und vielleicht auch ein bisschen stolz auf die Garten- und Landschaftsgärtnerin. Mit ihren 25 Jahren ist Jonas das Nesthäkchen der Bauhoftruppe. Ihr Weg dorthin war Zufall, sagt sie im Gespräch.

Anna-Lena Jonas sitzt auf einem Aufsitzrasenmäher. Knallorangefarbene Warnweste, dicke Kopfhörer gegen den Lärm des Mähers. Konzentriert zieht sie ihre Bahnen über die Wiese am Spielplatz Wiesendamm. Jonas, links und rechts zwei blonde geflochtene Zöpfe, wirkt auf dem Gefährt noch ein bisschen kleiner und zierlicher in der großen Jacke. Aus der blitzen ihre Hände hervor – mit lilafarbenem Nagellack auf den Fingernägeln.

Anna-Lena wurde früh Mutter

„Eigentlich wollte ich Friseurin werden,“ sagt die 25-Jährige und lächelt. Aber Jonas wurde früh Mutter, kümmerte sich jahrelang um ihren Sohn. Für ihre Hobbys Leichtathletik und Hip-Hop-Tanzen hatte sie irgendwann keine Zeit mehr. Doch dann suchte sie eine Arbeitsstelle und bekam – entgegen ihres eigentlichen Wunsches – bei der Arbeitsagentur den Tipp mit dem Baubetriebshof. Zwei Wochen Praktikum, vier Wochen Praktikum, sechs Wochen Praktikum – Jonas gefiel die Arbeit, das Klima mit ihren „Jungs“, wie sie sie nennt. „Die sind wie eine zweite Familie, wenn man Hilfe braucht, sind alle da, beruflich und auch privat.“ Im September 2015 begann sie dann mit vollem Elan ihr Einstiegsqualifikationsjahr. „Ich wollte es allen zeigen, dass man auch als Mama noch eine Berufsausbildung machen kann.“

Fachagrarwirtin für Baumpflege ist ihr nächstes Ziel

Und das nicht in einem Büro, sondern an der frischen Luft. Fast so wie zu Hause in Oering, wo ihre Schwiegereltern eine kleine Landwirtschaft betreiben. „Das aber wäre nichts für mich – ich mag die Vielfältigkeit meiner Arbeit hier in der Stadt.“ Bäume fällen, Rasen mähen, Hecken stutzen, Blumen setzen – und im Winter auch mal den Winterdienst mitmachen.

Nach zweieinhalb Jahren verkürzte die 25-Jährige ihre Ausbildungszeit – mit Bestnoten. „Für mich ist das Lernen aber nicht zu Ende.“ Ihr nächstes Ziel: Fachagrarwirtin für Baumpflege. Bevor sich Anna-Lena Jonas wieder auf ihren Aufsitzmäher schwingt, sagt sie noch: „Ich bin zierlich, aber ich bekomme das alles hin.“ Beim festen Händedruck von Jonas kommen da auch keine Zweifel mehr auf.

Beim Baubetriebshof der Gemeinde Henstedt-Ulzburg sind zwei Mitarbeiterinnen beschäftigt, eine allerdings ausschließlich in der Verwaltung.