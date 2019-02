Die Grenzwertüberschreitungen der Legionellenbelastung in Bad Bramstedter und Hitzhusener Sporthallen sind offenbar gravierender als zunächst angenommen. Laut Stadtverwaltung ist der in KBE (Koloniebildende Einheiten) ermittelte Wert in der Halle am Bahnhof 20000, das ist der 200-fache Grenzwert.