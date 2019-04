Fahrenkurg

Annika hat es nicht geschafft. Beim Messen auf der Waage erzielte die 28-jährige Fahrenkrugerin den geringsten Gewichtsverlust – in absoluten wie relativen Zahlen. Unter 30 Prozent des Ursprungsgewicht hatte sie in den vergangenen Wochen abgenommen. Das reichte nicht, um über das Halbfinale hinaus in der Show zu bleiben.

Nach neun Wochen im Camp in Andalusien hatten die Kandidaten Zuhause weitermachen müssen: Wer würde im Alltag am Ball bleiben und weiter Gewicht verlieren? Dass Annika rund 10 Kilogramm abnahm, reichte offenbar nicht, um weiter mitmachen zu dürfen.

Sie war am Anfang mit 121,4 Kilo an den Start gegangen. Am 28. April wird das Finale ausgestrahlt.

