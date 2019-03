Schmutzige Hände und schlechte Bezahlung? Mit solchen Vorurteile junger Menschen räumen Handwerkermeister nun höchstpersönlich auf. Beim Projekt Praxis in der Schule bewerben sich Meister beim potenziellen Nachwuchs. Mit Erfolg wie die Premiere am Berufsbildungszentrum in Bad Segeberg zeigte.