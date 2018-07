Kaltenkirchen

Erst im Juni sind die beiden Party-Experten auf die Idee kommen, eine Holi-Fete zu organisieren. Gerade der Sommer macht den Discotheken zu schaffen, denn die Partygänger treiben sich lieber an der frischen Luft herum, als in der stickigen Disco abzuhotten. Schnell waren Claußen und Frangedakis auf ein Holi-Festival gekommen. Dabei werden während der Fete etliche hundert Farbbeutel aufgerissen, und die Besucher werfen mit dem bunten Pulver um sich. Klamotten, Haare und Gesichter der Besucher verwandeln sich in Sekundenschnelle in ein kunterbuntes Outfit.

6500 Farbbeutel

Die beiden Veranstalter haben 6500 Farbbeutel bestellt, die auf dem Festivalgelände in Kaltenkirchen verkauft werden. Eigene Beutel dürfen nicht mitgebracht werden. Damit wollen die beiden sicherstellen, dass nur ihr ungefährliches Farbpulver verteilt wird und nicht etwa gesundheits- oder umweltschädliches. Auch für die Umwelt besteht nach Auskunft der Partymacher keine Gefährdung.

Zwei verschiedene Ticket-Kategorien

Als das erste Mal etwas vom Holi-Festival in den sozialen Medien durchgesickert war, habe es gleich eine riesigen Zuspruch gegeben. „Und da haben wir noch nicht mal Tickets verkauft“, freut Frangedakis sich. Nun aber gibt es Karten. Eine normale Eintrittskarte kostet 15 Euro und beinhaltet das Ticket sowie einen Farbbeutel. Wer für 50 Euro eine VIP-Karte kauft, hat Getränke frei und bekommt einen Rucksack mit fünf Farbbeuteln, Sonnenbrille und Mundschutz. Er darf sich auch auf einem bestimmten Teil des Geländes, dem VIP-Bereich, herumtummeln.

Schaumkanone kommt zum Einsatz

Im Zentrum der Festivalfläche steht die zentrale Tanzfläche. Daneben wird eine 14 Meter lange Bühne aufgebaut, auf der verschiedene Discjockeys sich die Klinke in die Hand geben. Über das Autohaus G + S wurde der Stargast „Evil Jarred“ (Bloodhound Gang/Circus Halligalli) gebucht. Foodtrucks und viele Sitzgelegenheiten ergänzen die Location. Ein Hingucker soll die Schaumkanone sein, die sowohl von oben auf die Besucher „herabregnet“, als auch in einem Tunnel die Besucher einseift. Jede Stunde des Festivals gibt es einen Countdown, an dessen Ende alle Besucher ihre Farbbeutel aufreißen und das Pulver wild um sich werfen.

Tickets gibt es ausschließlich im Online-Vorverkauf unter www.holi-kaki.de. Willkommen sind Jugendliche ab 15 Jahre. Die kunterbunte Sause endet um 22 Uhr.