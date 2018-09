Bad Bramstedt

Auf der Sitzung des Ausschusses für Bau- und Verkehrsangelegenheiten am Montagabend gaben Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach und Bauamtsmitarbeiter Frank Duwe den Sachstand wieder: „Die Bestellung der Spielgeräte erfolgt noch in diesem Monat, nachdem wir zuvor Preise vergleichen haben“, so Kütbach. Mit einer Lieferzeit zwischen 16 und 18 Wochen sei aber zu rechnen. Die Ausschreibungen für die Landschaftsgestaltung und die Erdarbeiten laufen aktuell ebenfalls schon.

Ein kleiner Rodelberg entsteht

Eine kleine Änderung gab es seitens des zuständigen Ingenieursbüros aber noch am Entwurf: „Ein Wall wird etwas weiter nach Norden gezogen, um eine Ausmuldung zu erhalten“, erklärte Kütbach: „Dadurch gibt es eine Rodel-Möglichkeit.“

Im Frühling darf gespielt werden

Einem Baubeginn im Spätherbst stehe nichts mehr im Wege. „Es sei denn, es gibt Frost“, so Kütbach. Geplant ist aber, dass der Platz am Paustianring spätestens im Frühling bespielbar ist. Klettermöglichkeiten, Wipptiere, Schaukeln, Rutschen, Sandkiste, Bänke und Tische sowie Obstbäume sind geplant. Eine extra Beleuchtung, wie sie von der SPD im Mai vorgeschlagen wurde, soll es zunächst nicht geben. Kütbach: „Wir raten wegen ungebetener nächtlicher Besucher davon ab.“ Karin Steffens von der SPD, die den Vorschlag machte, lenkte ebenfalls ein: „Ich war vor Ort und denke, dass die Straßenlaterne dort ausreichend Licht gibt.“

„Unerfreulich ist, dass die Kosten immer noch bei über 200 000 Euro stehen“, so Kütbach. Aber die Finanzierung und was dabei in der Vergangenheit alles schief gelaufen ist, wird am kommenden Montag, 10. September, Thema in der Sitzung des Planungsausschusses sein.