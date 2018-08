Zum zweiten Mal gab es in dem 1000-Einwohner-Dorf Struvenhütten ein „Weißes Dinner“. Die 53-jährige Silke Plambeck hatte das stilvolle Picknick ganz in Weiß schon einmal im Jahr 2016 auf die Beine gestellt, musste es in diesem Jahr wegen schlechten Wetters um eine Woche verlegen.