Die Karl-May-Spiele von Bad Segeberg sind auf Rekordkurs. Den 300000. Besucher in dieser Spielzeit erwarten die Veranstalter am Sonntag. Begrüßt wird der Jubiläumsgast in der 58. Vorstellung - 2017 war der 300000. Zuschauer in der 63. Aufführung erschienen, wie die Festspiele am Freitag mitteilten.