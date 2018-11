Bad Segeberg

In der Nacht zum Dienstag ist es auf der Schafhauser Landstraße in Bark zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem die alleinbeteiligte Autofahrerin sich schwer verletzte. Laut Polizei fuhr die 22-Jährige gegen Mitternacht mit ihrem Mini auf der B206 in Richtung Bad Segeberg.

In Bark kam sie vermutlich in einem Moment der Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Auto mit einem Baum, überschlug sich und kam letztlich auf den Rädern stehend zum Stillstand. Weitere Personen oder Fahrzeuge waren an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt.

Sanitäter brachten die Fahrerin mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Leezen unter 04552/610 in Verbindung zu setzen.

