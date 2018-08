Originelle Datenkombinationen haben Anziehungskraft auf Paare, die heiraten wollen. So auch am Sonnabend, 18.8.18. Doch manche städtischen Standesämter wie in Bad Segeberg öffnen nicht. Die Brautpaare müssen auf Dörfer ausweichen, wo Bürgermeister als ehrenamtliche Traubeamte einspringen.