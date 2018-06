Bad Bramstedt

Es ist ein trauriger Anblick, der so manchem ehemaligen Gast wahrscheinlich Tränen in die Augen treibt: Das Hotel Gutsmann, das am 31. Mai 1958, also vor ziemlich genau 60 Jahren, seinen ersten Hotelgast begrüßte, und nun schon seit fast fünf Jahren leer steht. Die Natur erobert sich das Gebäude zurück, kniehohes Unkraut auf den Gehwegen, Büsche und Ranken verdecken die Fenster im Erdgeschoss, ein Hotel-Firmenwagen steht einsam und mit Moos bewachsen auf dem Mitarbeiter-Parkplatz. Drinnen stehen noch die Möbel, teils abgedeckt, teils wirken sie so, als wäre gerade erst der letzte Gast gegangen.

Gegründet vor 60 Jahren als Kurhotel

Das mondäne Haus war mehr als 50 Jahre lang ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Bad Bramstedt, zunächst in privater Hand der Familie Gutsmann als Kurhotel und zuletzt unter der Balladin-Gruppe als Vier-Sterne-Herberge. Doch seit November 2013, als Unbekannte Mülltonnen im Lager des Hotels anzündeten, geht dort niemand mehr ein und aus. Der Qualm des Feuers breitete sich damals durch die Klimaanlage in alle Zimmer aus.

Eigentümer sind andere Projekte wichtiger

Besitzer der Immobilie ist seit 2015 die Primecity Investment GmbH (Berlin). Sie hatte das Gebäude in einem Paket mit neun weiteren Hotels gekauft. „Wir konnten nur das gesamte Paket erwerben“, sagt Primecity-Manager Peter Lagis. Zunächst gab es Pläne, das Hotel instand zu setzen und von der Grand City Hotel Group (GCH) betreiben zu lassen. Doch dann wurde dem Hoteleigentümer die Sanierung zu teuer. „Uns fehlt der Plan, wie wir es entwickeln“, räumt Lagis ein. "Zurzeit sind im Unternehmen einfach andere Projekte wichtiger“, so der Manager.

Nachfrage nach Hotelbetten ist groß

Auch Bad Bramstedts Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach bedauert den Leerstand: „Hätte es diesen Brand nicht gegeben, könnte das Gutsmann jetzt ein Best Western Hotel sein, so wie alle anderen Häuser, die ehemals zur Balladin-Gruppe gehörten.“ Die Nachfrage nach Hotelkapazität in Bad Bramstedt sei nach wie vor hoch. „Aber mein Optimismus ist mittlerweile gebremst, was die Zukunft des Hotels betrifft. Ich würde mir aber wünschen, dass es wieder eröffnet.“