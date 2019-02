Bad Bramstedt

Nicht so dramatisch sieht es in den anderen betroffenen Hallen aus. In der großen Sporthalle der Jürgen-Fuhlendorf-Schule wurden 400 KBE gemessen, in den Lehrerduschräumen 1600. In der Gemeinschaftsschule Auenland beträgt er 400 KBE, in der alten Turnhalle Hitzhusen 800, in der neuen 400 KBE.

Die Stadt hat die in Reinbek ansässige Firma „MDAG – Die Wasserexperten“ beauftragt, für Abhilfe zu sorgen. Die wird nun die Armaturen in den Duschen desinfizieren und Vorrichtungen einbauen, die die Duschen alle 48 Stunden automatisch spülen. Grund für die hohen Belastungen ist vermutlich, dass zu wenig Wasser durch die Leitungen fließt. Die Bakterien breiten sich vor allem im stehenden Wasser aus, das eine Temperatur von 20 bis 45 Grad hat. In Ablagerungen und Belägen des Rohrsystems können sich die Legionellen besonders gut vermehren, was wohl auch die hohe Grenzwertüberschreitung in der Turnhalle am Bahnhof erklärt. Die Duschen sind hier sehr alt, die Rohre haben innen wahrscheinlich starke Kalkablagerungen.

Legionellen werden über den Wasserdampf in die Atemwege geleitet und können zu grippeähnlichen Symptomen führen. Sie werden vor allem Menschen mit erkrankten Atemwegen gefährlich. Deshalb weisen Stadt und Schulverband Bad Bramstedt auch mit Warnschildern in den Gebäuden auf die Gefährdung hin, sperren die Duschen aber nicht. Nur in der Turnhalle am Bahnhof ist die Belastung so groß, dass die Duschräume hier komplett gesperrt wurden.

Kamensky hofft, dass ab Ende Februar die Grenzwerte wieder eingehalten werden können