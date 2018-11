Bad Bramstedt

Gefeiert wurde der Nationalfeiertag in Drawsko mit einem großen Gottesdienst und einem Chopin-Konzert im Kulturhaus des Ortes. Im Anschluss an das Konzert verabschiedeten die Gastgeber Bürgermeister Kütbach und bedankten sich bei ihm mit einem persönlichen Geschenk, einem Blumenbild, für die 18 Jahre währende gute Zusammenarbeit.

Auch Bürgermeister Ptak verlor die Wahl

Der bisherige Bürgermeister Zbigniew Ptak fehlte bei dem Treffen. Er war bei letzten Bürgermeisterwahl in einer Stichwahl dem Sozialdemokraten Krzystof Czerwinski unterlegen, fast zeitgleich wie Kütbach seiner Herausforderin Verena Jeske in Bad Bramstedt.

Doch die Umstände unter denen Ptak sein Amt verlor, sind ungleich viel dramatischer als die in Bad Bramstedt. Ptak ist seit 18 Monaten von seinem Amt suspendiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn. Der Vorwurf: Er habe einer größeren Firma im Ort einen Teil der Steuerschuld erlassen und damit seine Kompetenzen überschritten. Aus Ptaks Umfeld ist eine andere Version zu hören. Der Bürgermeister habe Gelder im Zusammenhang mit dem großen Nato-Truppenübungsplatz, die seiner Auffassung Drawsko zustanden, erfolgreich gegen Begehrlichkeiten einer anderen Gemeinde verteidigt. Der Bürgermeister der anderen Gemeinde gehört der national-konservativen Regierungspartei an, Ptak ist parteilos und ein Gegner der Kaczynski-Partei. Er sei bei den Regierenden in Ungnade gefallen, hieß es.

Im Dezember steht Ptak vor Gericht

Nach anderthalb Jahre, während der Ptak auch kein Gehalt bekam, wurde nun Anklage erhoben. Im Dezember soll die Gerichtsverhandlung sein. Ptak war im Oktober erneut zur Bürgermeisterwahl angetreten. Die Staatsanwaltschaft hatte allerdings öffentlich erklärt, dass Ptak im Falle seiner Verurteilung das Bürgermeisteramt nicht ausüben dürfe. Die Zentralregierung werde dann einen Bürgermeister bestimmen. Möglicherweise hat das den Ausschlag für seine Wahlniederlage gegeben. In der ersten Wahl hatte Ptak sogar noch das beste Ergebnis erzielt, war dann aber in der Stichwahl Czerwinski unterlegen. Kütbach hatte seinem langjährigen Kollegen Ptak die Daumen gedrückt. „Er hat sich um den Austausch mit Bad Bramstedt verdient gemacht hat“, so der Bad Bramstedter Bürgermeister, der am 1. Februar 2019 sein Amt an seine Nachfolgerin Verena Jeske abgeben wird.