Bad Bramstedt

Der Junge aus Bad Bramstedt war nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 11.40 Uhr in Höhe des Geschäftes "Buch und Medien" unvermittelt zwischen Autos hindurch auf die Fahrbahn gelaufen. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Lübeck, der in Richtung Landweg fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an. Ein Notarzt kümmerte sich um den Jungen, der aber nicht in Lebensgefahr schwebt.

Der Maienbaß, die Kreisstraße 111, musste für rund eine dreiviertel Stunde zwischen Schäferberg und Kirchenkreuzung voll gesperrt werden.

Unklar blieb zunächst, ob der Junge auf dem Weg nach Hause von der Schule war. Seine Eltern hatten ihn offenbar nicht begleitet.