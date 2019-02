Bad Bramstedt

Inhaber Gerhard Schönau, der das Unternehmen von seinem Vater, Rudolf Schönau, übernommen hatte, sagte: „Wir waren immer der Kleine unter den Großen, doch nun geht es nicht mehr.“ Der Konkurrenzdruck sei zu groß, hinzu kämen immer höhere Hygieneauflagen für die Lebensmittelbranche, die die Kosten in die Höhe trieben. Außerdem seien die Gebäude zu groß. „Wir arbeiten zurzeit noch unter drei Dächern, künftig nur noch unter einem“, so Schönau. Die Betriebs- und Unterhaltskosten seien zu hoch.

Salatproduktion bleibt erhalten

Eingestellt wird die Massenproduktion von Matjes-, Marinaden- und Seelachserzeugnissen. „Für uns ist das ein schwerer Schritt“, sagte Schönau. „Wir müssen 19, zum Teil langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen.“ Sie haben bereits ihre „betriebsbedingten Kündigungen“ erhalten. Insgesamt beschäftigt Seestern zurzeit noch 40 Mitarbeiter. „Wo es ging, haben wir versucht, soziale Härten zu vermeiden.“ Nicht betroffen von der Produktionsstilllegung sei die Herstellung von Salaten, die im Seesternladen an der Hamburger Straße angeboten werden. Für das Fischgeschäft gibt es Umzugspläne. Nachbar Edeka will seinen benachbarten Markt erweitern. In den Anbau wird dann auch Seestern einziehen. Wann das sein wird, steht noch nicht fest.

Rezepturen sollen weitergegeben werden

Die Marke „ Seestern“ soll es auch weiterhin geben. „Wir stehen zurzeit noch in Verhandlungen mit anderen Feinkostherstellern, die dann unsere Matjes-, Marinaden- und Seelachserzeugnisse herstellen, „nach unseren Rezepten, die ja zum Teil schon 60 Jahre alt sind“, erklärte Schönau.

Die Fischverarbeitung hat in Bad Bramstedt eine über 50-jährige Tradition. Das Unternehmen Seestern ging Anfang der Achtzigerjahre als der Kellefischfabrik hervor, die damals Konkurs ging. Bei Kelle waren in Spitzenzeiten 240 Mitarbeiter beschäftigt.