Bad Bramstedt

Damit verbunden ist eine Stiftungsprofessur, die vom Klinikum Bad Bramstedt finanziert wird. Als Dr. Friedrich Böttner auf die Ausschreibung stieß, bewarb er sich. Er folgt damit auf Prof. Dr. Wolfgang Rüther, der 2018 in den Ruhestand ging.

Der ärztliche Direktor des Klinikums, Dr. Johannes von Bodmann, ist sehr glücklich über die Wahl seines neuen Kollegen: „Dr. Böttner ist ein Experte für Endoprothetik und hat einen sehr großen Erfahrungsschatz.“ Den hat sich der 47-Jährige hauptsächlich in den Vereinigten Staaten angeeignet. Dort hat er in den vergangenen 15 Jahren mehr als 6500 endoprothetische Operationen durchgeführt.

Fellowship in New York , Sportmedizin in South Carolina

Begonnen hat Dr. Böttners Karriere in seiner Heimatstadt Rostock, wo er Medizin studierte. Er machte seinen Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und arbeitete bis 2004 an der Universitätsklinik Münster. Zwischendurch jedoch verbrachte er bereits ein Jahr in New York am Hospital for Special Surgery (HSS), einer Spezialklinik für Endoprothetik und eine der renommiertesten Kliniken für Orthopädie in den USA. Jenes Hospital bot dem deutschen Mediziner 2004 ein einjähriges Fellowship an, ein Stipendium, um sich in einem Fachgebiet weiter zu spezialisieren und zu forschen. Von 2005 bis 2006 macht der Mediziner einen Abstecher in die Sportmedizin und behandelte an der Steadman Clinic in South Carolina und Vail viele berühmte Spitzensportler. Doch danach folgte er abermals dem Ruf nach New York. Bestens ausgebildet leitete er bis Ende 2018 am HSS eine Praxis für Orthopädie.

Individuelle Herangehensweise favorisiert

Von der Millionen-Metropole ins ländliche Bad Bramstedt, diese Umstellung fällt Dr. Böttner nicht schwer. „In New York hat man viel Zeit mit Nichtigkeiten verbringen müssen, zum Beispiel im Stau oder eine halbe Stunde wartend vor der Tiefgarage“, erzählt er. An seiner neuen Arbeit gefalle ihm außerdem die Übersichtlichkeit: „Ich kann hier alle Abläufe kontrollieren.“ Drei Tage in der Woche verbringt er in Bad Bramstedt, zwei in Hamburg-Eppendorf. Neben drei Vorlesungsreihen im Jahr, wird er auch weiterhin operieren. „Und nicht nur Privatpatienten“, betont er. Am wichtigsten sei ihm aber die Weitergabe von Wissen und Erfahrung. Spezialisiert auf künstliche Knie- und Hüftgelenke, favorisiert Dr. Böttner die individuelle Betrachtung der Patienten. „Es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau, sportlichen oder übergewichtigen Menschen. Da ist es nicht sinnvoll, immer den gleichen Zugang zu wählen“, erklärt er. Gewisse Muster könne nur erkennen, wer ausreichend Operationen macht. „Und das konnte ich in meiner Zeit in New York.“