Bad Segeberg

Noch Mitte Januar war Dieter Abel als I. Ältermann in Erscheinung getreten. Kurz danach gab es eine Vorstandssitzung. „Detlef Kuhnke und Kurt Blunk haben gesagt, sie würden gern wieder im Vorstand mitarbeiten“, schildert Dieter Abel. Blunk hatte die Gilde von 2005 bis 2011 geleitet, Kuhnke von 2011 bis 2017.

Um beiden die Rückkehr zu ermöglichen, trat Abel noch in der Sitzung als I. Ältermann zurück, Jörg David als II. Ältermann tat es ihm gleich. Beide waren im Februar 2017 gewählt worden. Abel sprang damals in die Bresche, weil sich kein Kandidat für den Chefposten gefunden hatte. Seine Bedingung war, dass David ihm zur Seite steht. Er gab dafür den Job des Oberschützenmeisters auf, den daraufhin Sönke Pahl übernahm. Auch hier wurde die Neuregelung nun zurückgedreht: Pahl trat zurück, so dass David seinen alten Posten zurück bekam.

Schützenbrüder müssen Änderungen nachträglich absegnen

Dieter Abel hatte ohnehin nur eine einzige Amtszeit von drei Jahren übernehmen wollen. Das letzte Jahr fällt nun weg. „Ich bin nicht böse“, sagt er. „Ich habe kein Problem damit, meinen Job als I. Ältermann aufzugeben.“ Die Frage wird nun sein, ob alle Schützenbrüder Verständnis dafür aufbringen, dass derlei gravierende Personalentscheidungen außerhalb der Mitgliederversammlung fallen. „Wir sehen da gar kein Problem“, sagt Kuhnke optimistisch. Weil er seinen Firmensitz von Hamburg in den Bad Segeberger Levo-Park verlegt hat, habe er nun wieder Zeit, sich um die Schützen zu kümmern.

Die Schützen tagen am Montag, 4. März. Dort müssen sie den Vorstandsbeschluss bestätigen. Dies ist aber keine Wahl, sondern ein rein formaler Akt. Die Neubesetzung gilt bis zum Ende der dreijährigen Amtszeit im Frühjahr 2020. Erst dann wird neu gewählt.