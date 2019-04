Für das Gute hat er schon elf Sommer lang auf Rügen das Schwert geschwungen – jetzt feuert er am Kalkberg den Henrystutzen ab: Ex-Störtebeker Sascha Gluth (48) schlüpft bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg erstmals in das braune Fransenkostüm des Westmanns Old Shatterhand.