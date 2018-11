Bad Segeberg

Dass die Genannten – neben dem übrigen lokal-prominenten Personal im neuen Programm der „Schwarzbunten“ – ihren Weg in Ämter und Würden (und damit in die Öffentlichkeit) natürlich nicht in erster Linie eingeschlagen haben, um sechs Fieslingen genügend Stoff zur eigenen Veräppelung zu liefern, tut letztlich nichts zur Sache. In „Kuhrassic World – Kuhddelmuhddel am Melkenweg“ erfahren sie und ihr gewiss nicht immer segensreiches Wirken in jedem Fall eine höchst kurzweilige Würdigung.

Begleitet werden Hans-Joachim Am Wege (48), Sascha Bove (44), Michael Göller (51), Michael Meier (44) Torsten Schwartz (47) und Autor Michael Stamp (48) in allen fünf Vorstellungen bis Sonntagnachmittag erneut vom Bad Segeberger Kirchenmusiker Andreas Johannes Maurer-Büntjen, der am Piano selbst schnöden Umbaupausen noch Niveau verleiht.

BBS-Vertreter als Comic-Gallier

Hier alle Höhepunkte aufzählen zu wollen, wäre müßig: Allein schon wegen der aufwändigen Kostümierung Erwähnung finden sollte aber der Sketch mit den führenden, nun ja, „Köpfen“ vom Bürgerblock Segeberg (BBS) als Bewohner des wohl berühmtesten aller gallischen (Comic-)Dörfer, das sich als einziges noch dem Imperator – köstlich verkörpert von Michael Stamp in einer aberwitzigen Mischung aus Dieter Schönfeld und Julius Cäsar – und seinen bösen Legionen entgegenstellt. Ein Part, in dem sich die Rathaus-Belegschaft mutmaßlich auch nicht jeden Tag wiederfindet.

Klassische Heimmannschaft

Michael Stamp, der Kopf der Bande verliert dabei jedoch nie aus dem Blick, dass seine Truppe eine klassische Heimmannschaft ist. Wer in den Niederungen der Segeberger Lokalszene nicht wirklich zu Hause ist, dürfte angesichts der musikalischen Qualität (verantwortlich: Torsten Schwartz) und irrwitzigen Clownereien (unverantwortlich: Sascha Bove) zwar trotzdem auf seine Kosten kommen. Doch etliche der zahllosen Stichwort-Pointen können bei manch Auswärtigem nur wirkungslos verpuffen.

Rund 40000 Euro werden gespendet

Allen denjenigen, die es im neuen Programm mal frontal ins Gesicht, mal über Bande an den Hinterkopf trifft, und manche erwischt es zugestandenermaßen mit ziemlicher Wucht, sei ein tröstlicher Gedanke anheim gestellt: Am Ende stehen wieder über 40000 Euro für gute Zwecke bereit. Eine solche Summe verteilt in der Region sonst niemand, schon gar nicht auf einen Schlag.