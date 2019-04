Bad Segeberg

Kurz vor 2 Uhr verstarb nach Polizei-Darstellung der 56-Jährige im Krankenhaus. Zuvor soll er "nach jetzigem Ermittlungsstand bei einer Verkehrskontrolle in der Kirchstraße in Bad Segeberg erheblichen Widerstand geleistet" haben. Wie die Behörden mitteilten, soll er sich dabei eine Platzwunde am Kopf zugezogen haben.

"Der Mann wurde noch am Einsatzort reanimationspflichtig", heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft Kiel und das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel haben die Ermittlungen aufgenommen.

Polizisten forderten Verstärkung an

Nach jetzigem Ermittlungsstand sollte der 56-Jährige im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 00.30 Uhr in der Kirchstraße von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeibezirksreviers Bad Segeberg überprüft werden. "Im Verlauf dieser Kontrolle leistete der Mann, der von der Staatsanwaltschaft Kiel zur Aufenthaltsermittlung wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ausgeschrieben war, erheblichen Widerstand", so die Behörden. "Der Widerstand des Mannes veranlasste die 29 und 32 Jahre alten Beamten, über die Einsatzleitstelle weitere Streifenwagen zur Unterstützung anzufordern."

Der Mann sei überwältigt worden. Dabei soll er sich die Kopfplatzwunde zugezogen haben. Die Polizisten "forderten umgehend einen Rettungswagen an, der nur wenige Minuten später am Einsatzort eintraf", heißt es in der Pressemitteilung. "Der Rettungswagen brachte den 56-Jährigen, der zwischenzeitlich kollabiert und reanimationspflichtig geworden war, mit der Unterstützung eines Notarztes in ein nah gelegenes Krankenhaus. Dort verstarb der Mann kurze Zeit später."

Ermittlungen laufen - Zeugen werden befragt

Staatsanwaltschaft und Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel prüfen, "ob und gegebenenfalls welcher strafrechtliche Vorwurf den vor Ort eingesetzten Polizeibeamten zu machen ist".

Der Mann werde noch am Freitag in der Kieler Rechtsmedizin obduziert. Zeugen des Vorfalls, soweit sie schon bekannt sind, würden zurzeit vernommen.

Von RND/KN