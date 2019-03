Bad Segeberg

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, übersah ein 35-jähriger Mann beim Abbiegen an der Einmündung An der Trave/ Lohmühlenweg die Jugendliche (14) aus Bad Segeberg. Die Radfahrerin zog sich bei dem Zusammenstoß zog schwere Verletzungen zu, so dass Mitarbeiter des Rettungsdienstes sie für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus brachten. Der Autofahrer aus Bad Segeberg blieb unverletzt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Segeberg unter 04551/8840 entgegen.

Von KN-online