Bad Segeberg

Karl-May-Geschäftsführerin Ute Thienel stellte das prominente Trio vor, das ab 29. Juni im Abenteuer "Unter Geiern - der Sohn des Bärenjägers" für Action, Spannung und Romantik sorgen soll. Musicalstar Alexander Klaws tritt die Nachfolge von Jan Sosniok an, der im September 2018 nach sechs Rekord-Spielzeiten die Silberbüchse an den Nagel gehängt hatte. Ute Thienel übergab das berühmte Gewehr nun an den neuen Apachenhäuptling.

Rolle für Larissa Marolt ist maßgeschneidert

Für Larissa Marolt, die die für sie maßgeschneiderte Rolle der Schauspielerin"Tiffany O'Toole verkörpern wird, gab es eine kleine Damenpistole: einen Deringer. Damit wird sie sich im Wildwest-Abenteuer zu wehren wissen. Keck verstaute sie ihn in ihrem Strumpfband.

Raúl Richter verkörpert die Titelfigur: Martin Baumann, den Sohn des Bärenjägers. Er erhielt von Ute Thienel ein indianisches Messer, das im Stück eine wichtige Rolle spielen wird. Der junge Westmann gerät unter Mordverdacht. Mit Tiffany O'Toole bahnt sich zudem eine Romanze an.

Premiere von "Unter Geiern" am 29. Juni 2019

Premiere wird am 29. Juni gefeiert. Die Inszenierung des Hamburgers Norbert Schultze jr. wird bis zum 8. September 72mal gezeigt.