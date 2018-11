Weihnachtliche Stimmung soll bei einer neuen Veranstaltung auf dem Otto-Flath-Gelände an der Bismarckallee in Bad Segeberg aufkommen. Beirat und Förderkreis veranstalten am Freitag, 30. November, eine Krippenausstellung. Beginn des Abends, zu dem Musik und heiße Getränke gehören, ist um 19 Uhr.