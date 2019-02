Nützen

An jenem Abend brannte eine private Autowerkstatt aus. Die angrenzende Filiale der Raiffeisenbank Bad Bramstedt/ Henstedt-Ulzburg wurde dabei erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Flammen fraßen sich über das Dach, Löschwasser lief in die Räume. „Aufgrund der Verbrennung von Ölen, Kunststoffen und Autoreifen ist das gesamte Gebäude stark verrußt und mit gesundheitsschädlichen Gasen kontaminiert“, so Annika Leitner von der Pressestelle der Raiffeisenbank. Unter Berücksichtigung neuester baurechtlicher Vorschriften und Sicherheitsanforderungen sei ein Wiederaufbau nicht vertretbar. Die Filiale werde daher dauerhaft geschlossen.

Mindestversorgung bleibt vor Ort

„Der Erhalt von Service und Bargeldversorgung unserer Kunden in Nützen ist uns sehr wichtig. In Abstimmung mit der Gemeinde haben wir konkrete Lösungen erarbeitet, um dieses auch zu gewährleisten“, betont Bankvorstand Ingmar Kampling. So wird es zukünftig in Nützen eine Sammelstelle für Überweisungsbelege und einen Bargeldlieferservice geben. Auf Informationsabenden werden weitere Möglichkeiten zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs vorgestellt. Kampling: “Wir sind uns sicher, damit eine gute Lösung für alle Nützener gefunden zu haben.“