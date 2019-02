VW Passat Variant, 54 PS, 1,6 Liter-Diesel – damit war die ADAC-Straßenwacht in den Achtzigerjahren unterwegs. Hardy Leben aus Hitzhusen, selbst ADAC-Pannendiensthelfer, will in einem solchen Oldtimer an der „Baltic Sea Circle Winter Edition 2019“ teilnehmen und Geld für ein Kinderhospiz sammeln.