Entgegen aller Meldungen über wachsende Kriminalität durch die Landesunterkunft lebt es sich in Boostedt sicher. So lautete die Botschaft von Polizei und Gemeinde in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Zwar weise die Statistik erhebliche Zuwachsraten aus, doch es handele sich um Kleinkriminalität.