Altersarmut ist kein neues Phänomen. Die gab es schon in den Fünfzigerjahren. Die Rentnerwohnheime in Bad Bramstedt geben davon noch heute Zeugnis. Mittlerweile sind sie unmodern, zu klein, nicht energieeffizient. Die Wankendorfer Baugenossenschaft will sie in den nächsten Jahren abreißen.