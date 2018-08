Kaltenkirchen/Henstedt-Ulzburg

Im Kaltenkirchener Bad im Freizeitpark, das von der Holstentherme betrieben wird, haben sich die Besucherzahlen bis Anfang August im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt. Insgesamt konnten bis Ende Juli rund 54.000 Besucher gezählt werden, das sind rund 28l800 Gäste mehr als im Vorjahr zu dieser Zeit. „Dies entspricht einer Steigerung von rund 115 Prozent. Und das ist natürlich toll“, so Holstentherme-Geschäftsführer Stefan Hinkeldey. Er führt das zwar vor allem auf die hochsommerliche Wetterlage, aber auch auf das umfangreiche Angebot des Freibades zurück.

Auch die Holstentherme hatte mehr Gäste

Aber auch die Besucherzahlen im Erlebnisbad und Saunaparadies Holstentherme sind um 2,5 Prozent auf 283.000 bis Ende Juli gestiegen. Den Grund dafür sehe das Unternehmen in der Attraktivität der gesamten Außenbereiche und auch im kostenfreien Übergang zum Warmwasser-Freibad, sagt der Geschäftsführer.

An Spitzentagen 800 Besucher

Auch im Naturbad Beckersberg in Henstedt-Ulzburg war in den vergangenen Monaten mächtig was los. Von Anfang Mai bis Anfang August besuchten 22.254 Menschen den idyllischen Naturbadesee. Im vergangenen Jahr waren im selben Zeitraum knapp 8000 Besucher gezählt worden. Die Gemeinde als Betreiberin des Naturbades freut sich über bisherige Einnahmen in Höhe von über 34.000 Euro (2017: 9874,50 Euro). Es seien erheblich mehr Zwölferkarten für Erwachsene verkauft worden sowie Tageskarten. „In Spitzenzeiten hatten wir 800 Badegäste am Tag hier“, berichtet Rettungsschwimmer Carsten Harder.

Von Klaus-Ulrich Tödter und Nicole Scholmann

