Dicke schwarze Rauchschwaden, die bis weit über die Autobahn zogen, wiesen auf das Großfeuer in der Kaltenkirchener Innenstadt hin: Am Donnerstag um 9.19 Uhr ging der Alarm "Feuer groß" an die Einsatzkräfte raus. Der Rohbau einer seniorengerechten Wohnanlage der Firma Böttcher stand in Flammen.