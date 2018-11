Kaltenkirchen

So gelang ein hervorragender Einstieg mit „The Magnificent Seven“, besser bekannt als Filmmusik des Westerns „Die glorreichen Sieben“. Es folgten Stücke aus dem Musical „Chicago“. Dann wurde an alte Fernsehzeiten erinnert, bei denen keine Show am Sonnabend ohne das Orchester von James Last denkbar war. Und auch Erinnerungen an Elvis und die Beatles wurden wach.

Orchester wirbt für Nachwuchs

Bei deren Klassiker „All you need is Love“ entstand der Eindruck, als wenn zeitweise der Gesang des Originalstücks erklang, einer der vielen Beweise dafür, wie einfühlsam die Musiker ihre Blasinstrumente beherrschen. Rock’n’Roll gab es neben den besten Stücken von Helene Fischer oder Golden Hits von Herb Alpert ebenso. Die abwechslungsreiche Auswahl der Musikgenres schien wie zugeschnitten zu sein auf die sehr unterschiedlichen Altersgruppen des Publikums und erwies sich so als ein echtes Familienprogramm. Der Applaus des Publikums dürfte den Dirigenten Ralf Steltner und die Musiker darin bestätigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Mit einer Zugabe verabschiedete sich das Orchester von seinem Publikum.

Das Orchester hat seinen Ursprung im Spielmannzug von 1957. 1980, aus Anlass des Schützenfestes in Kaltenkirchen, präsentierten sich die ehemaligen Spielleute erstmals als Blasorchester. „Bei uns ist jeder willkommen, der ein Blasinstrument spielt“, wirbt Dirigent Ralf Steltner, der hauptberuflich Mitglied des Polizeiorchesters Hamburg ist, für weiteren Nachwuchs.