Erst durch den Einsatz von Pfefferspray und einer Fixierung konnte ein randalierender Somalier in der Flüchtlingsunterkunft in Boostedt ruhig gestellt werden. Vier Polizisten wurden bei dem Einsatz am Mittwoch verletzt. Der 32-jährige Bewohner der Landesunterkunft kam in eine psychiatrische Klinik.