Drei Morde, in rasender Wut ausgeführt, zwei Hamburger Polizeibeamte, die vor einem Rätsel stehen: Sie kennen die Täter, doch die Motive bleiben im Dunkeln. Mit Ursula Poznanski und Arno Strobel waren am Freitagabend zwei Stars der Krimi-Branche in die Gemeindebücherei Henstedt-Ulzburg gekommen.