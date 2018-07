Segeberg Bornhöved - Wehren waren doppelt im Einsatz Gleich zwei Brände hatte die Amtsfeuerwehr Bornhöved am Montag binnen 30 Minuten abzuarbeiten. Erst brannte in Tensfeld eine Garage, dann wurde sie nach Bornhöved beordert, wo eine Vierkantpresse auf einem Getreidefeld Feuer gefangen hatte.

Von Christian Detlof

Weil sie gerade von einem Einsatz in Tensfeld zurück kehrten, konnten Kräfte der Feuerwehren Bornhöved und Schmalensee Schlimmeres verhindern: Der Brand in einer Vierkantpresse an der B430 konnte schnell bekämpft werden. Quelle: Feuerwehr Schmalensee