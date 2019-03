Bad Bramstedt

Angesichts der Vorhaben, die in Bad Bramstedt auf ihre Vollendung warten, eine kühne Idee. Ein neues Feuerwehrhaus, eine neue Kita, der Ausbau von Landweg und Bimöhler Straße – Bad Bramstedt hat in den nächsten Jahre einige Millionenprojekte zu schultern. „Es ist auch erstmal nur eine Idee, über die sich alle mal Gedanken machen sollen“, sagte die Bürgermeisterin. Als Vorbild dient ihr die Stadt Bad Oldesloe, wo nach sechsjähriger Planungs- und Bauzeit für 12 Millionen Euro ein Kulturzentrum entstanden ist. Bezahlt wurde es zum großen Teil aus Städtebaufördermitteln. Das könnte auch in Bad Bramstedt so laufen. Die Stadt wurde in das Förderprogramm für kleine Städte aufgenommen. Nachteil: Ein Drittel muss die Stadt selbst bezahlen. Ein Jahr wird es jedoch noch dauern, das vorgeschriebene Daseinsvorsorgekonept zu erarbeiten.

Einwohner sollen an Planung beteiligt werden

„Bis dahin können sich aber schon alle einmal überlegen, wie ein Kulturhaus aussehen könnte“, so Jeske. In einer Einwohnerversammlung könnten auch die Wünsche der Bad Bramstedter in die Planung einfließen.

„ Bad Bramstedt ist einfach in den letzten Jahren an vielen Stellen an seine Grenzen gekommen“, hat die seit sechs Wochen amtierende Bürgermeisterin festgestellt. Die beengte Stadtbücherei sei nicht mehr tragbar, „ich habe ja auch eine Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter.“ Das BT-Orchester habe ebenfalls größere Räume verdient, mit seinen Musikfesten mache es Bad Bramstedt sogar international bekannt. Und in der Volkshochschule müsse sich die Geschäftsführerin Sabine Ockert in einem winzigen Büro einen Arbeitsplatz mit einer Kollegin teilen. Immerhin bahnt sich hier eine Lösung an. Die VHS wird voraussichtlich 200 Quadratmeter Bürofläche über Takko im Lohstücker Weg mieten.

Was wird aus dem Kurhaustheater ?

Am teuersten wird es allerdings werden, ein neues Theater in das Kulturhaus zu integrieren, was ebenfalls zu Jeskes Idee gehört. Das Kurhaustheater mit seinen 430 Sitzplätzen wurde in 1950er Jahren gebaut und hat Sanierungsbedarf. Es gehört dem Klinikum Bad Bramstedt, doch das bietet schon lange keinen eigenen Theaterbetrieb mehr an. Den hat der Theaterverein Bad Bramstedt übernommen, der sich aus der Fremdenverkehrsabgabe der Stadt speist. Das Klinikum sieht sich nicht in der Lage, das Theater umfassend zu modernisieren und die Stadt ist nicht der Eigentümer.