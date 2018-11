Bad Bramstedt.

„Das größte Problem, das wir haben, sind zu wenig Helfer“, erklärte die Vorsitzende des Tafelvereins, Sabine Baumbach. Das sei nicht nur bei der Verteilung der Essensspenden und dem Abholen von den Supermärkten ein Problem, sondern auch beim bevorstehenden Umzug. „Wir sind alles nur Rentner.“ Im kommenden Jahr, so die derzeitige Planung, kann die Tafel in das alte Postgebäude im Landweg umziehen. Die bisherigen Räume in der Kantstraße sind größtenteils unbeheizt und so verwinkelt gebaut, dass sie nur schlecht nutzbar sind. Da der Verein nur von geringen Mitgliedsbeiträgen und Spenden lebt, ist der Umzug schon eine Herausforderung. „Wir müssen wohl ein Umzugsunternehmen beauftragen“, so die Vorsitzende.

Polizei will beim Umzug helfen

Polizeichef Kaping kündigte seine Hilfe an: „Wir haben hier doch Lastwagen, da können wir bestimmt behilflich sein“. Zunächst allerdings will die Bundespolizei mit dem Benefizkonzert am Dienstag, 27. November, im Kurhaustheater für ein besseres finanzielles Polster bei der Tafel sorgen. 430 Eintrittskarten kann sie im Kurhaustheater für jeweils 10 Euro verkaufen. Der Kartenvorverkauf ist gut angelaufen. 350 Tickets sind bereits weg. „Damit sind Ihnen schon mal 3500 Euro sicher“, sagte Kaping zu der Tafelleiterin. „Unser Ziel ist es aber, auf über 4000 Euro zu kommen.“

Das aus Berufsmusikern bestehende Bundespolizeiorchester könnte auch in den kommenden Jahren für die Tafel spielen, sagte Kaping. "Wir sind ein großer örtlicher Arbeitgeber in Bad Bramstedt, da macht es auch Sinn, örtliche Projekte zu unterstützen."

800 Menschen werden von der Tafel versorgt

Rund 800 Menschen bekommen wöchentlich ihr Essen von der Tafel. Darunter sind rund 230 Tafelkunden in Großenaspe, wo der Bad Bramstedter Verein eine zweite Ausgabestelle betreibt.

Das Konzert im Kurhaustheater beginnt um 19 Uhr. Als Gast wird die aus Wiemersdorf stammende Sängerin Jenny Viola Offen mit.