Kaltenkirchen

„Wir sind die einzige Bank hier in Kaltenkirchen, die das anbietet“, so Martens: „Und das wollen wir auch beibehalten.“ Bundesweit habe die Commerzbank innerhalb von zwei Jahren (2017 und 2018) eine Million Neukunden dazugewonnen. „Das war auch das Ziel der Bank. Bis Ende 2020 soll noch eine Million dazukommen“, berichtet Pressesprecherin Dagmar Baier.

Kreditgeschäfte laufen gut

Auch die Kreditgeschäfte laufen gut. „Bei den Raten- und Immobilienkrediten verzeichnen wir 25 Prozent Wachstum“, so Martens. „Die niedrigen Zinsen und die gute wirtschaftliche Lage haben das Kreditgeschäft angekurbelt“, sagt der Filialdirektor. Die Commerzbank biete zwar eigenen Immobilienfinanzierungen an, aber könne auch an andere Kreditinstitute vermitteln, wenn die Konditionen dort günstiger sind.

65 Millionen Euro liegen unverzinst auf Sparbüchern und Konten

Bei den Anlagen hat der Filialdirektor auch eine eindrucksvolle Zahl parat, allerdings sieht er die ehre kritisch: „Viel Kunden legen ihr Geld immer noch am liebsten auf einem Sparbuch an. Obwohl es dafür kaum Zinsen gibt. 65 Millionen Euro liegen bei der Commerzbank Kaltenkirchen unverzinst herum“, berichtet Martens. Sicherheit habe bei den Anlegern einen hohen Stellenwert.

Digitales wird immer wichtiger

Auch die digitalen Angebote des Geldinstituts werden immer mehr genutzt. „Die Hälfte unserer Kunden macht Onlinebanking. Trotzdem kommen sie auch in die Filiale.“ Die Commerzbank-App wurde 2018 42 Prozent mehr genutzt als im Jahr davor. Zusätzlich bietet die Bank auch eine Baufinanzierungs-App an und die Alexa-Box liest auf Befehl die Commerzbank-News vor, sie berichtet, was am Markt gerade so passiert.

In der Filiale in Kaltenkirchen können sich die Kunden demnächst über einen dritten Geldautomaten freuen.