Bad Bramstedt.

Die schmissige Popmusik von Oppsal Janitsjar lud das tanzfreudige Paar auch förmlich ein, sich von den Stühlen im Festzelt zu erheben, auch wenn das norwegische Orchester nur probte. Tøsberg und Bazin kommen seit vielen Jahren nach Bad Bramstedt, treffen sich hier immer wieder. Wenn das kein Grund zum Tanzen ist?

Rund 1500 Musiker sind an diesem Wochenende in Bad Bramstedt. Sie machen bis in die Nacht nonstop vor allem Blasmusik auf dem Bleeck und der Schlosswiese. Aber auch Folkloregruppen und Chöre sind darunter. Wer das Internationale Musikfest miterleben will, sollte einige Höhepunkte nicht versäumen. Die Begrüßung der Nationen bietet am Sonnabend ab 13.30 Uhr einen guten Überblick über die teilnehmenden Musikgruppen. Sie marschieren nacheinander Musik spielend auf die Schlosswiese, wo sie von Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach und Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt begrüßt werden.

Im Partyzelt feiern acht Länder gemeinsam

Abends geht es dann im Partyzelt auf dem Bleeck ausgelassen zu. Gäste aus acht europäischen Ländern feiern hier gemeinsam.

Auf der Musikmeile im südlichen Teil des Marktplatzes spielen die Gruppen heute und morgen ab 11 Uhr. Sie wechseln sich im Stundentakt ab.

Höhepunkt ist morgen der große Festumzug vom Maienbeeck zur Schlosswiese. Fast 40 Orchester, Musik- und Folkloregruppen ziehen ab 14 Uhr durch ein dichtes Spalier von Zuschauern. Danach heißt es für die meisten dann schon Abschied nehmen, denn eine lange Heimreise nach Skandinavien, Holland, Frankreich und diversen deutschen Orten wartet.