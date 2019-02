Licht aus, Spot an: Willkommen in den 70ern. Im Alstergymnasium in Henstedt-Ulzburg dreht sich demnächst alles um Disco. „Disco Inferno“ heißt das Musical, das die Schüler der Musical-AG an sechs Abenden im März im Alstergymnasium aufführen wollen. Eine Zeitreise auch in die Anfänge der Schule.