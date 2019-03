Bad Bramstedt

Jetzt im Frühjahr seien Kröten und andere Lurche auf der Wanderung zu ihren Laichgewässern. Mit den Zäunen könne festgestellt werden, von wo und wohin die Tiere ziehen. Außerdem werde ermittelt, um welche Amphibien es sich überhaupt handelt.

Die Krötenzäune wurden beispielsweise an einem Feldweg zwischen Lentföhrden und dem Bad Bramstedter Ortsteil Bissenmoor aufgestellt. Genau hier wird die A20 entlang führen. Die Zäune bestehen aus Plastikfolien. Beidseitig davon sind in regelmäßigen Abständen Eimer ins Erdreich eingegraben worden. Wenn die Tiere an den Folien entlang wandern, um einen Durchgang zu suchen, fallen sie fast zwangsläufig in die Eimer. Einmal am Tag kommen im Auftrag der Deges Biologen und befreien die Tiere wieder. Dabei wird genau Buch über Menge und Tierart geführt.

Die Arbeiten gehören zur Erfassung von Flora und Fauna, die zur Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens erforderlich ist. Das Verfahren für den Planungsabschnitt 5 (A7 bis Westgrenze des Kreises Segeberg) soll 2020 eröffnet werden.