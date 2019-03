Bad Bramstedt

Seit zwölf Jahren verteilt der Verein jeden Montag im Gemeindehaus am Schlüskamp ein warmes und kostenloses Mittagessen an bedürftige Menschen. Das ist nur möglich, weil verschiedene lokale Einrichtungen, wie Kliniken, Seniorenheime und Restaurants, dem Verein im Wechsel die Mahlzeiten kostenlos zur Verfügung stellen. Und immer wieder sind es die Helfer selbst, aber auch die Bäckerei Wittorf, die für Kaffee und Kuchen sorgen.

Vier zusätzliche Helferinnen dazugewonnen

Zwischen 20 und 30 Gäste bewirtet der Verein. Sie kommen nicht nur wegen der der warmen Mahlzeit. „So mancher ist schon vor der Ausgabezeit im Saal, um Zeit für Kontakte und Gespräche zu haben“, erzählt Marianne Kramer. Im vergangenen Jahr waren es elf Frauen und drei Männer, die sich um die Abholung des Essens und um das Herrichten des Gemeindesaales kümmerten, den die evangelische Kirchengemeinde zusammen mit dem notwendigen Geschirr kostenlos zur Verfügung stellt. In diesem Jahr, so konnte Elke Schölzke ergänzen, haben sich noch vier weitere Helferinnen gemeldet.

Erfreulich sei auch, dass Tischlein deck Dich inzwischen als eigenständiger Verein wahrgenommen und nicht mehr mit der Tafel verwechselt wird. „Dadurch fließen mehr Spenden und wir bekommen mehr Mitglieder“, freute sich Kramer. Mit der Tafel arbeitet der Verein gut zusammen. Wenn Mahlzeiten übrigbleiben, werden diese am nächsten Tag bei der Tafel ausgegeben.

Schul- und Kitakinder werden beim Mittagessen unterstützt

Auch im zweiten Bereich, in dem Tischlein deck Dich aktiv ist, konnte der Verein wirkungsvolle Hilfe leisten. Schul- und Kindergartenkinder aus finanzschwachen Familien, die sich den täglichen Eigenanteil von einem Euro für das Mittagessen nicht leisten können, werden vom Verein unterstützt. Diesen Eigenanteil übernimmt der Verein und hat allein dafür im abgelaufenen Jahr 2500 Euro aufgewandt. „Das waren 2500 Mahlzeiten“, betonte Kassenwart Thomas Schultze. Neun Schulkinder und acht Kindergartenkinder kommen in den Genuss dieses Zuschusses. Er zeigte sich mit dem Spendenaufkommen sehr zufrieden. „Wir können alle Aufgaben wahrnehmen, was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war“, so Schultze. Er freute sich, dass im vergangenen Jahr alleine 17 private Spender mit über 100 Euro den Verein bedacht haben.