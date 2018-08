Bad Bramstedt

Im kommenden Jahr ist ein Gegenbesuch geplant. Den Kontakt nach China hat Lehrer Oliver Soll über die Deutsche China-Gesellschaft in Karlsruhe hergestellt. Die führt ein Liste mit interessierten Schulen in dem asiatischen Riesenland. Das Interesse war aber auch auf Deutscher Seite groß. „Ich habe sofort 30 Schüler zusammenbekommen, die zuhause Gastschüler aufnehmen wollten.“ Mit Lehrern und Dolmetschern reiste die Gruppe aus China zunächst durch Luxemburg, Belgien und Frankreich, um dann eine Woche in Bad Bramstedt zu verbringen. „Delicious meal and tasty beer“ (leckeres Essen und schmackhaftes Bier) gebe es hier, ließ Mathelehrer Jun Fang ins Englische dolmetschen, als die Gruppe samt Gastgeber von Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach im Schloss empfangen wurde.

Der Rathauschef erzählte den Schülern und ihren erwachsenen Begleitern etwas über die Geschichte der Stadt, wie der Name „Bad“ zustande kam und dass man ihn doch bitte nicht englisch verstehen sollte (bad = schlecht).

Chinesen wollen sich viel angucken und sind hoch interessiert

Noch bis Dienstag sind die Chinesen in Bad Bramstedt, wollen sich Hamburg, Lübeck und das Wattenmeer in Tönning ansehen. Und natürlich nehmen sie auch am Unterricht in der Auenlandschule teil. Das übrigens mit großer Aufmerksamkeit, hat Lehrer Soll festgestellt. „Die chinesischen Schüler sind an allem hoch interessiert.“ Auch haben sie keine Berührungsängste. „Der Kontakt zu den deutschen Schülern war sofort da, obwohl beide Seiten noch kein perfektes Englisch können“, so Soll. Die Chinesen von der High School Xiaoshan 2 sind, wie ihre Gastgeber, 16 und 17 Jahre alt.

Von Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach bekamen sie ein kleines Andenken an Bad Bramstedt geschenkt. „Rolli“, das Maskottchen des Holsteiner Auenlandes. Die ansonsten fließend übersetzende Dolmetscherin Lili Su bekam erstmals Probleme. „Was ist ein Maulwurf?“ Dabei tritt das kleine Tier in Form eines Pinwand-Magneten möglicherweise jetzt die Heimreise an. Wahrscheinlich ist es „made in China“.