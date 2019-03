Vor kurzem hat die Aktivregion Alsterland einen Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro für die Erweiterung der historischen Remise am Pastorat in Sülfeld bewilligt. Die Gesamtkosten werden sich nach Auskunft von Ulrich Bärwald, Vorsitzender des Kirchengemeinderates, auf gut 250.000 Euro belaufen.