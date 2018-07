Kaltenkirchen

Zwar dauerte die Vorbereitung drei Jahre, aber dafür waren die Kinder auch bei jedem Schritt dabei und konnten ihre Vorstellungen einbringen. Die beiden Kita-Mitarbeiterinnen Tanja Zboralski und Ulla Mangels haben zusammen mit den Jungen und Mädchen vor drei Jahren angefangen, das Projekt umzusetzen.

Planungskomitee mit Kinder und Erzieherinnen

„Das alte Klettergerüst musste abgerissen werden, und da hatten wir dann die große freie Fläche“, blickt Zboralski zurück. Schnell wurde ein Planungskomitee mit 20 Kindern und den Erzieherinnen gegründet. Aus allen Gruppen und Altersklassen beteiligten sich die Märchenwald-Kinder. Das Komitee hatte im Sommer 2015 die Fläche ausgemessen und sich Gedanken über die Gestaltung gemacht. „Dann haben wir uns alle getroffen und aus Schachteln, Sand und Stangen unser neues Klettergerüst gebastelt“, berichtet Zboraski. In kleinerer Gruppe arbeiteten die Kinder weiter am Projekt und stellten jeder Märchenwald-Gruppe die Ideen vor. In der Kita-Bildungswerkstatt konnten die Lütten Klebepunkte verteilen und somit eine Prioritätenliste zusammenstellen. Ganz oben standen am Ende das Klettergerüst, die Schaukel und die Reckstange.

Kinder feierten Taufe des Klettergerüsts

Damit stand zwar schon fest, auf was die Kita-Kinder auf keinen Fall verzichten wollten, aber die Finanzierung war noch ungeklärt. Dank des Hinweises eines Architektenbüros kam die Aktion „Ein Herz für Kinder“ ins Spiel. Umfangreich musste die DRK-Kita die Förderung begründen. Große Freude im vergangenen Jahr, als die Zusage ins Haus flatterte. Aber etwas Geduld musste noch aufgebracht werden, denn zuerst standen die Handwerker nicht zur Verfügung und dann war der Winter doch länger als vorgesehen. Vor Kurzem nun feierten die Kinder Taufe und Einweihung ihres Kletterparks.