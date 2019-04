Sie wollen, dass die Beteiligung an der Europawahl in Bad Segeberg und Umgebung höher ist als anderswo. Frauen aus allen fünf Rathaus-Fraktionen planen für Sonnabend, 27. April, eine große Aktion auf dem Marktplatz. Von 11 bis 14 Uhr soll es dort Werbung für den Urnengang am 26. Mai geben.