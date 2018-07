Seth/Oering

Am Sonnabend wurden die Oeringer zu einem Einsatz an der Hauptstraße gerufen. Gegen Mittag hatte laut der Feuerwehr der Bewohner eines Einfamilienhauses in seinem Garten ein Feuer entzündet. Auf Grund der extremen Trockenheit und der unmittelbaren Nähe zu einem Getreidefeld informierten besorgte Nachbarn die Feuerwehr. Die Flammen hatten sich bereits auf die Rasenfläche ausgedehnt. Mit einer Gießkanne unternahm der Verursacher eigene Löschversuche. Die Kameraden der Oeringer Wehr löschten den Rest zügig ab.

Weiter ging es am Sonntagnachmittag. Beim Getreidedreschen war ein Feld zwischen Seth und Stuvenborn in Brand geraten. Umgehend gingen die Sirenen und die Wehren Seth, Oering, Stuvenborn und Sievershütten eilten zum Einsatzort. „Gut zwei Meter hoch schlugen die Flammen“, sagte Seths Wehrführer Jan Kemmerich. Das Stroh brannte auf einer 40 Mal 80 Meter großen Fläche lichterloh. Während die Wehren dabei waren, das Feuer zu löschen, sicherte der Landwirt mit seiner Scheibenegge die angrenzenden Flächen vor den Flammen. Dadurch konnte das weitere Stroh gerettet werden.

Kaum wieder im Feuerwehrhaus eingetroffen gab es für die Kameraden den nächsten Einsatz: In Oering war während des Dreschens ein Getreidefeld in Brand geraten. Gut 1500 Quadratmeter standen in Flammen, teilte Wehrführer Maik Grell mit. Der Wind hatte es den Einsatzkräften schwer gemacht, denn als sie dachten, dass alle Brandnester gelöscht waren, kam es durch den Wind erneut zur Entzündung. In Gang gesetzt waren die Wehren Oering, Seth und Sievershütten.