100 Prüfungen, 1000 Nennungen, 600 Pferde, 300 Helfer: Das ist das 23. Landesbreitensportturnier in Zahlen. In der Praxis war auf der Rennkoppel in Bad Segeberg am vergangenen Wochenende vom Fohlenchampionat bis zum Fahrwettbewerb alles zu erleben, was das Freizeit-Leben mit den Pferden ausmacht.