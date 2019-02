Kaltenkirchen

Drei von rund 40 ehrenamtlichen Flüchtlingslotsen sowie die stellvertretende Vorsitzende der Kaltenkirchener Turnerschaft (KT), Cathrin Blödorn, waren am Donnerstagabend zur Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gleichstellung gekommen, um ihren Antrag auf finanzielle Unterstützung zu begründen. Denn die freiwilligen Helfer haben zu Beginn des Jahres den Flüchtlingstreff „Café Cosmos“ wiederbelebt. Der neue Sitz ist das Vereinsheim der KT. Um ihre Arbeit dort regelmäßig und vernünftig weiter betreiben zu können, beantragten die Lotsen und die KT einen Zuschuss zu den Betriebskosten von 200 Euro monatlich.

Tennisheim an der Schirnau ging an den Sport zurück

Wegen der vielen Flüchtlinge, die auch nach Kaltenkirchen kamen, wurde die Tennishalle an der Schirnau damals zur Notunterkunft umgebaut. In diesem Zuge wurde am 1. November 2015 das angrenzende Tennisheim zu einem Flüchtlingstreff umfunktioniert. Ab 2016 entstand dort das Café Cosmos, in dem regelmäßig gesellige Abende stattfanden.

Weil das Tennisheim aber wieder dem Sport zurückgegeben werden sollte, eröffnete die Stadt Ende vergangenen Jahres am Lakweg einen Bildungstreff für Flüchtlinge. Doch dort dürfen abends keine Veranstaltungen stattfinden, weil sich das Haus auf dem Gelände der Grundschule befindet.

Zuschussantrag wurde stattgegeben

Jetzt gibt es wieder einen Treffpunkt – und das freut auch die KT: „Wir bewerten die intensive Nutzung positiv, das Haus wird belebt, neue Sportler gewonnen“, erzählte Cathrin Blödorn den Ausschussmitgliedern. „Ich ziehe den Hut vor der Arbeit der Frauen im Café. Sie helfen bei Hausaufgaben, Übersetzungen, Behördengängen und zwischenmenschlichen Dingen. Dort findet wirklich Integration statt“, so Blödorn.

Mit acht Ja-, einer Neinstimme und einer Enthaltung wurde dem Zuschussantrag stattgegeben.

AfD Stadtvertreter stellte die Flüchtlingsarbeit in Frage

„Unser Auftrag ist die Integration in Sprache, Ausbildung, Beruf und gesellschaftlichen Werten, gerade Letzteres wird den Flüchtlingen im Café Cosmos mitgegeben“, sagte Krause. „Nicht genügend in die Integration zu investieren, wäre ein fataler Fehler.“

Lediglich Julian Flak, Stadtvertreter der AfD, stimmte gegen die Bezuschussung: „Es ist ein ehrenwertes Engagement, aber es sollte privat finanziert werden und nicht mit öffentlichen Mitteln.“

Blödorn erklärte daraufhin: „Hier wird nur ein Unkostenbeitrag übernommen. Wenn man die Zeit aufrechnet, die die Helfer investieren, würden 10 000 Euro nicht ausreichen.“

Investition in Integration ist Auftrag der Stadt

Krause erklärte, dass im Haushalt der Stadt 5000 Euro für die Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeite der Flüchtlingslotsen stünden. „Wir unterstützen damit die Betriebskosten der KT, und das im überschaubaren Rahmen. Die KT erfüllt mit ihrer Arbeit einen gesetzlichen Auftrag, den wir sonst anderweitig erfüllen müssten“, sagte der Bürgermeister.

Flüchtlingslotsin Sabine Ojowski lud AfD-Mann Julian Flak ein, das Café Cosmos zu besuchen und sich selbst davon zu überzeugen, wie wichtig die menschliche Nähe und der Kontakt zu den Flüchtlingen sei. Dieser ging auf die Einladung nicht ein, sondern stellte die Notwendigkeit der Arbeit im Cosmos insgesamt infrage.