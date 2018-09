Fehrenbötel/Stolpe

Von derzeit knapp unter 300 Quadratmetern in Fehrenbötel könnte die Ausstellungsfläche auf über 1000 Quadratmeter ausgebaut werden in Stolpe. „Hier gibt es so viele Möglichkeiten“, schwärmt Katrin Mohr, die die Gebäude auf dem Kräuterpark-Gelände gekauft hat. Der Dachboden im Ausstellungsgebäude in Fehrenbötel ist zu klein geworden – und er ist nicht barrierefrei. Dicht gestellt ist die Ausstellung durch die Erdgeschichte mit Fossilien inzwischen, dazu kommen präparierte Tiere und Mineralien, Bücherregale, eine Ecke zum Arbeiten mit Werkzeugen. In Stolpe kann das alles entzerrt werden.

Mohrs Lebensgefährte Dr. Frank Rudolph kennt das Stolper Gelände von den Anfängen eines Eiszeitmuseums, das noch vor dem Kräuterpark dort ansässig war. Eine ebenerdige Museumshalle aus der Zeit steht noch, genau wie eine geologische Mauer im Innenhof, die Plattenverschiebungen und verschiedene Sedimentschichten darstellen soll. „Hier können wir ein offenes Klassenzimmer einrichten“, sagt Mohr. In der Museumshalle, in der schon ein Ofen in Form eines Vulkans steht, soll der neue Ausstellungsraum für die Zeitreise durch die Erdgeschichte werden, plant sie.

Endlich Platz für ein Café

Großer Pluspunkt von Stolpe ist auch das Café. „Die Besucher in Fehrenbötel haben immer gefragt, ob man irgendwo einen Kaffee trinken kann“, sagt Mohr. „Ohne geht es heute nicht mehr.“ Un zweiten Gastraum wären zudem Seminare möglich. In der Tenne soll ein Museumsshop eingerichtet werden.

Auf dem Dachboden über dem Café möchte das Paar eine Werkstatt einrichten. „Wir haben zum Beispiel einen Klassensatz Mikroskope“, sagt Rudolph. Mit Werkzeugen könnten ganze Klassen selbst Fossilien präparieren und aus dem Stein meißeln, schleifen und polieren. Das habe man in Fehrenbötel in Kleingruppen bereits zu Kindergeburtstagen angeboten, was immer gut angekommen sei. Der Platz reichte bisher aber nicht aus, das Angebot zu vergrößern.

Zehntausede Exponate: Der Umzug wird Monate dauern

Bis der Urzeithof in Stolpe neu eröffnen kann, gibt es viel zu tun. Die Räume müssen vielfach erst leer geräumt werden. Und dann steht der Umzug Tausender Steine an. „Das wird eine logistische Herausforderung“, sagt Rudolph. Zehntausende Exponate müssen verpackt und transportiert werden. Dazu kommen mehr als 100 Vitrinen und Regale. „Das muss alles über die Fenster raus“, sagt Mohr. Sonst führt nur eine kleine Holztreppe zum Dachboden. Sorgen bereitet Rudolph der Transport eines Abbruchs vom Kalkberg. Der tonnenschwere Gipsbrocken ist rissig, könnte beim Umzug möglicherweise auseinanderbrechen.

Ein paar letzte Veranstaltungen werden Mohr und Rudolph diesen Monat noch abhalten in Fehrenbötel. Zum Tag des Geotops am Sonntag, 16. September, wird es 15 Uhr eine letzte öffentliche Führung durch die Ausstellung geben. Danach beginnt der Umzug. Wenn alles klappt, soll der Urzeithof im nächsten Sommer neu in Stolpe eröffnen.

Von Nadine Materne