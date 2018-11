Fahrenkrug

Die Komödie in drei Akten spielt in der Gegenwart und nimmt Alltägliches aufs Korn. Die Titelrolle des Arthur verkörpert Bernd Reimers in vortrefflicher Weise. Seine manchmal übersteigerte Situationskomik ist kaum zu überbieten. Er hat die Lacher gleich zu Beginn auf seiner Seite, als er penibel seine Hemden bügelt und akkurat zentimetergenau zusammenlegt. Wenn es für ihn später besonders aufregend oder ärgerlich wird, hat er zum Glück immer sein rettendes Asthmaspray parat.

Schauspieler textsicher und auf den Punkt

Die weiteren Mitwirkenden zeigen sich in der neuen Inszenierung ebenfalls von ihrer besten Seite, textsicher und pointiert, etwa Arthurs Vater Ludwig (Klaus Funk), durch einen Unfall zeitweise an den Rollstuhl gebunden. Mit der Erziehung seines Sohnes zu einem selbstbewussten und lebenstüchtigen Mann hat der Gute indes so seine Mühe. Schließlich hat aber auch er Anlass zur Freude, als er Arthur rufen hört: „Ich bin zwar noch Jungfrau, aber nicht mehr lange!“

Außerdem sind da noch die kesse uneheliche Tochter Tina (Corinna Engel), die ihren vermeintlichen Vater zu entdecken glaubt und diesen mit ihren Extratouren und ihrer Unordentlichkeit auf die Palme bringt, ihre Mutter Angelika (Jutta Kahler), die nach 20 Jahren ihren damaligen Liebhaber für eine Nacht in große Gefühlsschwankungen versetzt, Tinas resolute Oma Helga, unnachahmlich von Marianne Kruse gespielt, Arthurs Studienkollege (und damaliger Nebenbuhler), der langmähnige und pleite gegangene Klaus (Bernd Rother), sowie die nette Krankenschwester Sabine (Anna Jürgensen), die den Klaus wieder auf die richtige Bahn bringt.

Hinter den Kulissen wirken Anke Böttger (Toseggersch und Kostüme), Walter Schenk und Thomas Pooch (Bühne und Technik), Gaby Faas (Schminke) und Andrea Sorgenfrei (Koordinatorin) mit.

Zweieinhalb Stunden beste Unterhaltung

Regieleiterin Jutta Gade und ihr gut eingespieltes Team boten wie gewohnt zweieinhalb Stunden lang eine amüsante, vergnügliche Unterhaltung zum Schmunzeln, Lachen, aber auch zum Nachdenken über das Zusammenleben in der heutigen schnelllebigen Zeit, über zwischenmenschliche Beziehungen und den unschätzbaren Wert einer gut funktionierenden Familie, aus der man enorme Lebenskraft schöpfen kann. Die drei Akte mit zwei Pausen vergingen wie im Fluge. Szenenapplaus setzte immer wieder ein.

Bürgermeister Reiner G. Martin, ein Fan des Plattdeutschen, amüsierte sich köstlich. „Die Pointen und die Situationskomik saßen“, meinte er, „davon lebt das Theaterstück.“ Kommunalpolitiker Heinrich Westphal kam extra aus der Theaterstadt Wahlstedt, weil er hier die Ursprünglichkeit einer plattdeutschen Komödie hautnah miterleben wollte. Andere Besucher meinten übereinstimmend: Die Figuren wurden glaubhaft und authentisch dargestellt. Jutta Gade und ihre Laienspielgruppe dürfte das anspornen, weiterhin ihr Bestes zu geben. Nach der gelungenen Premiere belohnten die Zuschauer die Akteure mit viel Beifall und Bravorufen. Kollegen, wie der dieses Mal pausierende Hein Wriedt, überreichten Blumensträuße.

Tournee mit 15 Vorstellungen endet in Wahlstedt

Die Tournee mit 15 Vorstellungen im Kreis Segeberg und darüber hinaus startet am 25. November in Dornbreite bei Lübeck um 17 Uhr im Bürgerhaus. Die letzte Vorstellung in diesem Jahr ist am Sonnabend, 1. Dezember, ab 20 Uhr in Teegens Gasthof in Leezen. Das neue Jahr beginnt mit dem dritten und letzten Heimspiel in Fahrenkrug am 19. Januar ab 20 Uhr im Bürgerhaus. Den Abschluss bilden wieder drei Aufführungen im Kleinen Theater in Wahlstedt am 22., 23. und 24. Februar.